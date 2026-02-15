Altercation avec l’arbitre, insultes, boycott : la Juventus a disjoncté après le choc face à l’Inter

Le choc entre l’Inter Milan et la Juventus a tenu toutes ses promesses et aura profondément marqué les esprits en Italie. Dans ce derby décisif pour la course au titre, les Nerazzurri ont arraché la victoire dans les derniers instants (3-2) pour conserver leur place en tête de la Serie A, laissant la Juve à la 5e place de Serie A. Mais au-delà du scénario haletant, un fait de jeu a totalement fait basculer la rencontre : l’expulsion de Pierre Kalulu à la 42e minute, qui a provoqué l’explosion de colère du camp turinois.

La suite après cette publicité

Juste avant la pause, le latéral français a reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Alessandro Bastoni. Problème : les ralentis ont montré que Kalulu ne touchait pas réellement le défenseur interiste. Une décision qui a immédiatement enflammé les Bianconeri, d’autant que la VAR ne peut intervenir que dans le cas d’un carton rouge direct. Dans le tunnel du stade milanais, la tension est montée d’un cran. L’entraîneur Luciano Spalletti - qui aurait expliqué à l’arbitre qu’il « a faussé le match » - le directeur de la stratégie Giorgio Chiellini et le président Damien Comolli ont vivement interpellé l’arbitre Federico La Penna au retour aux vestiaires.

Damien Comolli a disjoncté

Selon La Gazzetta dello Sport, Damien Comolli aurait littéralement perdu son sang-froid, surgissant pour « proférer des insultes inqualifiables en anglais à l’encontre de l’arbitre ». Toujours d’après le quotidien italien, le dirigeant français était si virulent que l’entraîneur turinois a dû le repousser vers les vestiaires pour éviter que la situation ne dégénère davantage. La Juventus a ensuite décidé de boycotter les obligations médiatiques d’après-match. Aucun joueur ni entraîneur ne s’est présenté face aux caméras. Seuls Giorgio Chiellini et Damien Comolli ont pris la parole pour dénoncer la décision arbitrale.

La suite après cette publicité

« Ce qui s’est passé ce soir est une honte. Cela ne doit plus jamais se reproduire. C’est arrivé encore et encore, et ce soir en est l’exemple parfait. Voir cela sous les yeux du monde entier est scandaleux », a lâché Comolli. Chiellini a enfoncé le clou : « on ne peut pas parler de football après ce qu’il s’est passé ce soir. Aujourd’hui, il s’est passé quelque chose d’inacceptable. L’énième de la saison, qui arrive à nous ou aux autres. Cette erreur n’est pas acceptable, gâcher un tel match et que le niveau (des arbitres) ne soit pas à la hauteur. Voilà le spectacle que l’on donne au reste du monde, il faut changer tout de suite et arrêter de procrastiner comme on le fait toujours dans le football italien ». De quoi mettre le feu à toute l’Italie…