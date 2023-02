OM-PSG : le constat d’impuissance de Pau Lopez

La suite après cette publicité

Ce dimanche, l’OM pensait encore enflammer son stade Vélodrome pour le Classique face au PSG. Mais cette fois-ci, Kylian Mbappé était de la partie et les Marseillais ont souffert. Impuissants, ils ont concédé une lourde défaite (3-0). Au micro de Prime Video, le gardien espagnol Pau Lopez a livré un constat lucide sur la performances des deux équipes. L’OM ne pouvait rien faire ce dimanche.

«C’est difficile de jouer contre Paris. On a eu la même mentalité que lors du dernier match. Mais c’est difficile quand tu affrontes des joueurs comme Mbappé qui font la différence. Ils ont été précis devant le but. Je ne peux rien dire à mes coéquipiers. Parfois, ce n’est pas possible de gagner. Aujourd’hui, ce n’était pas possible. Notre jeu est comme ça, dire qu’on a pris trop de risques c’est trop facile. On est arrivé ici en jouant comme ça. C’est notre réalité. »

