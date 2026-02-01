PSG, Luis Enrique : « je ne sais pas si on a mérité cette victoire »

Le PSG reprend son fauteuil de leader. Sous pression avant de se déplacer à Strasbourg, le club de la capitale a finalement assuré l’essentiel en venant à bout des Alsaciens (1-2). Après la rencontre, Luis Enrique était forcément soulagé. « C’est beau de gagner ce match, je ne me rappelle d’aucun match facile ici, Strasbourg a des jeunes joueurs et beaucoup de qualité. On a eu beaucoup d’imprécisions en première mi-temps, c’était mieux en deuxième période, mais on est content de remporter ce match, c’est une victoire importante, mais on peut aussi faire mieux », a tout d’abord reconnu l’Espagnol au micro de Ligue 1+.

Et d’ajouter : « je ne sais pas si on a mérité cette victoire, mais c’est très important pour nous, pour notre confiance et pour ce que nous cherchons. Je pense que c’est la sixième victoire consécutive en championnat, c’est beau, c’est une ligue difficile même si les gens ne pensent pas, Lens gagne aussi, ils sont sur une série incroyable, ça sera encore difficile même avec Marseille et Lyon qui améliorent leur performance, la fin de saison sera difficile ».