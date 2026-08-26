Fiorentina : Moise Kean arrive en retard à l’entraînement et fait pression pour rejoindre Côme

Moise Kean a décidé de hausser le ton pour tenter de débloquer son départ de la Fiorentina. Selon les informations de la presse italienne, l’attaquant italien est arrivé en retard ce mercredi au Viola Park avant de faire savoir à sa direction qu’il ne souhaitait pas participer à l’entraînement. Une attitude qui traduit clairement la volonté du joueur de pousser son club à accepter son transfert au Côme, avec lequel il dispose déjà d’un accord contractuel. À quelques jours de la fermeture du mercato, le bras de fer prend donc une nouvelle dimension et place désormais le directeur sportif Fabio Paratici face à une situation particulièrement délicate.

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Côme ne cache plus son envie de récupérer l’international italien et a récemment formulé une nouvelle proposition particulièrement importante. Le club lombard a posé 35 millions d’euros de part fixe sur la table, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus. Une offre jugée cohérente avec la valeur du joueur par Fabio Paratici, qui sait également que Kean est encore sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en juin 2029. Le problème est désormais sportif puisque les dirigeants florentins ne veulent pas se retrouver sans solution offensive après son départ. Le recrutement de Mateo Pellegrino, arrivé du Parma, permet déjà d’anticiper cette éventualité, mais ne suffit pas forcément à régler le dossier. La pression monte autour de Kean et les prochaines heures pourraient être décisives.