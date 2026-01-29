Accord entre le Stade Rennais et Al-Hilal pour Kader Meïté !

La stratégie des clubs saoudiens a évolué au fil des ans. D’abord attirés par les grands noms, même en fin de carrière, ils ont changé leur fusil d’épaule et commencé à concurrencer les pays européens sur les jeunes pépites. Et le Stade Rennais a pu le constater avec Kader Meïté.

Arrivé à Rennes à l’été 2023 en provenance de Montrouge, Meïté s’est rapidement imposé dans l’effectif, avec déjà 3 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Et il est entré dans le viseur d’Al-Hilal, convaincu par son talent et son potentiel. Après s’être mis d’accord, le club saoudien a envoyé une première offre à Rennes, qui l’a repoussée.

Al-Hilal a fait céder Rennes

Mais la deuxième tentative a été la bonne. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre Rennes et Al-Hilal ce jeudi pour le transfert du jeune attaquant français âgé de 18 ans. Un accord qui devrait se situer aux alentours des 30 M€ (+ 3 M€ de bonus). Initialement lié jusqu’en 2028, Kader Meïté a lui accepté de signer pour Al Hilal.

Le Stade Rennais ne battra donc pas son record de vente, obtenu avec le transfert de Jérémy Doku à Manchester City pour 60 M€ en 2023. Mais il perd un élément intéressant, qui incarnait l’avenir, et sur lequel s’appuyait régulièrement Habib Beye.