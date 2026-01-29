Menu Rechercher
Commenter 46
Info FM SPL

Accord entre le Stade Rennais et Al-Hilal pour Kader Meïté !

Al-Hilal n’a pas lâché le morceau et a finalement touché au but. Le club saoudien a trouvé un accord avec le Stade Rennais pour le transfert du jeune attaquant Kader Meïté, 18 ans. Le montant avoisine les 30 M€ hors bonus.

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
La joie de Kader Meïté avec Rennes. @Maxppp

La stratégie des clubs saoudiens a évolué au fil des ans. D’abord attirés par les grands noms, même en fin de carrière, ils ont changé leur fusil d’épaule et commencé à concurrencer les pays européens sur les jeunes pépites. Et le Stade Rennais a pu le constater avec Kader Meïté.

La suite après cette publicité

Arrivé à Rennes à l’été 2023 en provenance de Montrouge, Meïté s’est rapidement imposé dans l’effectif, avec déjà 3 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Et il est entré dans le viseur d’Al-Hilal, convaincu par son talent et son potentiel. Après s’être mis d’accord, le club saoudien a envoyé une première offre à Rennes, qui l’a repoussée.

Al-Hilal a fait céder Rennes

Mais la deuxième tentative a été la bonne. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre Rennes et Al-Hilal ce jeudi pour le transfert du jeune attaquant français âgé de 18 ans. Un accord qui devrait se situer aux alentours des 30 M€ (+ 3 M€ de bonus). Initialement lié jusqu’en 2028, Kader Meïté a lui accepté de signer pour Al Hilal.

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais ne battra donc pas son record de vente, obtenu avec le transfert de Jérémy Doku à Manchester City pour 60 M€ en 2023. Mais il perd un élément intéressant, qui incarnait l’avenir, et sur lequel s’appuyait régulièrement Habib Beye.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (46)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Ligue 1
Rennes
Al Hilal
Mohamed Kader Meïté

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Al Hilal Logo Al Hilal
Mohamed Kader Meïté Mohamed Kader Meïté
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier