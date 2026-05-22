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Ligue 1

Auxerre : Christophe Pélissier va quitter le club

Par Samuel Zemour
1 min.
Christophe Pélissier donne des consigne à ses joueurs du FC Lorient @Maxppp

L’AJ Auxerre a tranché. Malgré le maintien obtenu en Ligue 1 après une belle performance à Lille lors de la dernière journée (0-2), le propriétaire du club James Zhou a décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec le technicien de 60 ans, Christophe Pélissier. Depuis plusieurs mois, des tensions entre le technicien et le directeur sportif, David Wantier, avaient émergé et la direction auxerroise était contrainte de prendre une décision. La rupture semblait la seule issue.

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C’est finalement Christophe Pélissier qui a payé les frais de ce conflit. Arrivé il y a trois ans et demi, l’entraîneur français quitte l’AJA après avoir rempli sa mission maintien, rapporte l’Yonne Républicaine. Son départ devrait également entraîner ceux de ses proches collaborateurs historiques, notamment son adjoint Jean-Marie Stephanopoli ainsi que l’entraîneur des gardiens Olivier Lagarde.

Pub. le - MAJ le
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