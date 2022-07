Amicaux : le FC Metz corrige Troyes, le FC Nantes bat Caen

Les clubs de Ligue 1 poursuivaient leur préparation estivale ce samedi. A 17h, c'est l'ESTAC qui affrontait le FC Metz qui a donc connu une descente en Ligue 2 cette saison. Mais les Grenats ont très largement dominé leur adversaire du jour et se sont imposés facilement 4-0. Après l'ouverture du score de Cande en première période (38e), le FC Metz a accéléré en fin de match et a littéralement assommé une équipe troyenne en manque de cohésion. Jallow (71e), Gueye (73e) et Ndiaye (81e) enfonçaient le clou.

Dans l'autre rencontre, le FC Nantes était opposé à Caen. La formation d'Antoine Kombouaré a remporté un beau succès grâce à des buts de Ludovic Blas et de la recrue estivale Moussa Sissoko. Le plein de confiance avant d'affronter le PSG lors du trophée des Champions.