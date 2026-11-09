OL : un problème majeur attend déjà le futur entraîneur Carlos Vicens

Avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais a subi une nouvelle désillusion. Battus par Brest (2-0), les Gones ont surtout affiché des lacunes dans l’animation offensive, malgré une possession largement en leur faveur. Avec le ballon, les Lyonnais ont été capables de construire, mais ont cruellement manqué de créativité et d’efficacité dans les derniers mètres en l’absence de Loïs Openda. « Par rapport à notre possession, on doit créer beaucoup plus de situations. Si tu es stérile en ayant autant le ballon face à une équipe si résiliente, qui attend les erreurs adverses, ça peut coûter cher », a reconnu Jorge Maciel, qui laisse un véritable chantier dans ce secteur à Carlos Vicens, le très probable futur technicien rhodanien.

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Le problème est notamment devenu récurrent face aux équipes qui choisissent de laisser le ballon à l’OL pour mieux défendre dans leur camp. « Quand on vient nous chercher, ce style nous convient bien. Mais quand l’adversaire se ferme, et on l’a déjà vu, ça devient plus dur », a poursuivi le Portugais. L’absence d’un véritable avant-centre n’a pas facilité les choses. Ernest Nuamah, dont le temps de jeu était limité à une trentaine de minutes, n’a pas pu véritablement peser. « Si on n’a pas d’attaquant, on doit être capable d’être et d’apparaître, avec Coco (Tolisso) et Khalis (Merah). Il faut une bonne coordination pour attaquer la profondeur, mais aussi participer à la construction du jeu et on voit combien ils nous aident aux sorties de balle », a ajouté l’entraîneur intérimaire rhodanien.

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Vicens devra trouver la bonne formule offensive

Le futur entraîneur lyonnais devra donc trouver des solutions pour rendre son équipe moins prévisible dans les derniers mètres. Face à Brest, les intentions de jeu étaient présentes, mais elles n’ont pas suffisamment débouché sur des occasions franches. « On veut bien jouer au foot, mais il faut d’abord marquer. Quand on vient nous chercher comme la Real Sociedad, ce style nous convient bien. Mais quand l’adversaire se ferme, et on l’a déjà vu, ça devient plus dur. C’est un axe d’amélioration », expliquait déjà Jorge Maciel. Le technicien espagnol devra également s’attaquer aux erreurs individuelles qui pénalisent régulièrement les Lyonnais.

Carlos Vicens est-il le bon choix pour relancer l'OL ? Oui, il a le profil idéal Oui, mais le chantier est immense Non, l'OL aurait dû viser un entraîneur qui connait la Ligue 1 Non, il manque d'expérience au plus haut niveau Partage ta réponse Génération de l'image en cours

À Brest, Dominik Greif a notamment été impliqué dans une mauvaise relance qui a permis aux Bretons de prendre l’avantage, alors que l’OL avait auparavant touché la barre par Keito Nakamura. « C’est difficile, on leur donne deux buts, ce sont nos erreurs. Si on avait marqué en premier, cela aurait été différent. Mais on doit apprendre », regrettait Tanner Tessmann. « On ne peut pas prendre un but inadmissible comme celui-ci, en Ligue 1 c’est beaucoup trop compliqué de renverser des scénarios, alors si en plus, on donne des buts comme ça… », ajoutait le capitaine Moussa Niakhaté. Entre une animation offensive à fluidifier et des approximations individuelles à gommer, Carlos Vicens a déjà du travail avant même de découvrir son futur effectif.