Barça : la réponse de l’agent d’Erling Haaland au candidat Victor Font

Alors que les élections présidentielles au sein du FC Barcelone arrivent à grands pas, une nouvelle brutale vient marquer les esprits en Catalogne. Comme le révèle Sport, la direction sportive de Víctor Font (actuel concurrent de Joan Laporta) a quitté l’hôtel de Manchester City — nommé le Four Seasons — dans la capitale espagnole hier. À l’intérieur de l’établissement, Carles Planchart et Xavier Aguilar, membres de l’équipe de Font, ont notamment eu des réunions avec le PDG du club anglais, Ferran Soriano, et son directeur sportif, Hugo Viana. Une rencontre qui laisse penser qu’un joueur était au centre de la table. Le but de cette réunion au sommet était d’obtenir une option d’achat préférentielle pour Erling Haaland (25 ans), si City décidait à se séparer de son attaquant prochainement.

«Haaland est l’un des meilleurs attaquants du monde. Il n’est pas possible de le recruter à court terme car il a prolongé son contrat l’année dernière, mais personnellement, je suis convaincu que ces contrats à long terme ne peuvent pas être respectés et c’est là que nous devons être attentifs à la situation d’un joueur qui adore l’Espagne et qui, lorsqu’il est venu ici, a déclaré à quel point il était émerveillé par le Camp Nou », a déclaré Font ce matin. Le Norvégien, longtemps ciblé par le club blaugrana, ne serait pas forcément prêt à rejoindre l’Espagne puisqu’il s’est justement engagé jusqu’en 2034 avec les Skyblues de Pep Guardiola. Et cet après-midi, la représentante du Scandinave, Rafaela Pimenta a été catégorique au micro de l’émission El Chiringuito. «Il n’y a eu aucun contact avec Haaland».

