918 jours après son dernier match sur un banc de Premier League, Mauricio Pochettino retrouvait les joutes anglaises, ce dimanche soir. Tout juste nommé entraîneur de Manchester United après l’éviction de Michael Carrick, le technicien argentin commençait son aventure chez les Red Devils par un déplacement à Liverpool. Avec l’idée de réaliser un premier gros coup sous le banc de United et de donner un peu d’air aux Mancuniens, englués dans la zone de relégation. Mais cette grande première très attendue a rapidement tourné au cauchemar (4-0).

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La faute, en grande partie, à un fait de jeu survenu après seulement huit minutes. Après une mauvaise lecture de Matthijs de Ligt, Leny Yoro faisait faute sur Alexander Isak, parti seul au but. La sanction fut alors immédiate : carton rouge pour l’international français (une sélection), suivi d’un coup franc direct de Dominik Szoboszlai (10e) et d’une réalisation de Florian Wirtz (13e). En l’espace de trois minutes, Mauricio Pochettino voyait ainsi Manchester United encaisser deux buts pour ses débuts sur le banc mancunien. Dépassés et incapables de trouver la moindre solution, les Red Devils concédaient deux buts supplémentaires en seconde période, sous les yeux d’un parcage visiteur sans voix. Dans les tribunes, les fans de Liverpool ne manquaient pas de chambrer le nouvel entraîneur mancunien avec le fameux « Sack in the morning » (Tu vas te faire virer au matin).

Pochettino égale déjà un record de 100 ans

Après le match, le technicien âgé de 54 ans était fou de rage quant à l’expulsion de Yoro. « C’est tellement douloureux. Quelle déception. Le match a complètement basculé au bout de six minutes. C’est une situation injuste qui s’est produite. (…) Le ballon était destiné au gardien. Dans cette situation, si on consulte la VAR, on voit clairement qu’il n’avait pas l’intention d’entrer en contact avec Isak. Lorsqu’il a mal contrôlé le ballon, celui-ci se dirigeait vers le gardien. Il a couru et s’est laissé tomber. Dans le cas de Leny, ce n’était pas intentionnel. C’était une situation inhabituelle, mais tout à fait normale : tous ceux qui jouent au football peuvent le comprendre. Si vous regardez ce qui s’est passé avant, à la sixième minute : (Jérémy) Jacquet sur (Bryan) Mbeumo. Est-ce similaire ? Non. Si l’on compare les actions, là, c’était un penalty… », a pesté Pochettino avant d’assumer sa part de responsabilité sur la cuisante défaite des siens.

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« Après, nous devons assumer nos responsabilités et j’assume la mienne. Nous continuons à nous battre. Ça ne changera pas ce qui s’est passé. En même temps, je dois défendre mon club. Et dire ce que je ressens. C’était une action où, pour tous ceux qui jouent au football, il était clair qu’il ne s’agissait pas d’un carton rouge. » Avant Mauricio Pochettino, seul un entraîneur avait débuté sur le banc de Manchester United par une défaite avec quatre buts d’écart : Clarence Hilditch, en octobre 1926. Un siècle plus tard, l’Argentin entre donc dans l’histoire du club pour de bien mauvaises rasions. Avant-dernier de Premier League, Manchester United connaît tout simplement le pire début de son histoire. Reste à voir si Mauricio Pochettino parviendra à inverser la tendance.