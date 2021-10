Barça : blessé, Frenkie de Jong a empiré les choses lors du Clasico

Le FC Barcelone a peut-être perdu plus qu'un Clasico ce dimanche, face au Real Madrid (1-2). Selon les informations de Sport, Frenkie de Jong, titulaire lors du choc de la 10ème journée de Liga, a empiré une blessure aux ischio-jambiers contractée lors de l'échauffement du match. Le milieu de terrain néerlandais, si important dans le collectif de Ronald Koeman, a souhaité forcer pour ne pas rater l'une des rencontres les plus importantes de l'année.

Le quotidien catalan explique que l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam est d'ores et déjà forfait pour le déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano mercredi (19h), mais aussi très incertain pour la réception du Deportivo Alavés, samedi (21h). Frenkie de Jong a pour le moment délivré 2 passes décisives en 11 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 21-22. Ronald Koeman, pris à partie par certains supporters du Barça, va prier pour récupérer son n°21 le plus rapidement possible...