Real Madrid : Carlo Ancelotti confirme le forfait de Karim Benzema

Mardi, le Real Madrid va affronter Liverpool à Anfield en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Avant ce rendez-vous au sommet, les Merengues vont croiser le fer demain avec Osasuna en Liga. Un déplacement que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu feront sans Karim Benzema. «Karim est un peu fatigué et nous espérons qu’il sera là d’ici mardi», a expliqué le Mister face aux médias.

Puis il évoqué la gestion de l’attaquant de 35 ans. « Après la Coupe du monde, il a très bien joué. Il a marqué à presque tous les matchs. Je précise qu’il n’est pas blessé mais nous préférons simplement, en raison de son âge, le laisser se reposer. Et qu’il soit bien pour le reste de la saison. S’il aurait joué si Liverpool était demain ? Non, parce qu’on ne veut pas prendre de risque. Il est un peu fatigué, comme beaucoup de joueurs, c’est vrai. Mais il revient de blessure, c’est différent. On préfère ne pas prendre de risque.» Ancelotti veut prendre soin de son n°9 et capitaine.

