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L’Atalanta se sépare de Mitchel Bakker

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mitchel Bakker avec l'Atalanta @Maxppp

L’Atalanta Bergame et Mitchel Bakker séparent officiellement leurs chemins. Le club italien a annoncé le départ du latéral gauche néerlandais après avoir trouvé un accord à l’amiable pour rompre son contrat. Cette décision met fin à l’aventure de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Bayer Leverkusen au sein du club bergamasque.

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Dans son communiqué officiel, l’Atalanta a tenu à saluer le joueur : «l’Atalanta BC peut confirmer que le Club et Mitchel Bakker ont convenu d’un commun accord de résilier le contrat du joueur. La famille Percassi, la famille Pagliuca et l’ensemble du Club souhaitent à Mitchel le meilleur, tant sur le plan professionnel que personnel, pour le prochain chapitre de sa carrière.» Le Néerlandais est désormais libre.

Pub. le - MAJ le
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