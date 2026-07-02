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Exclu FM Ligue 1

Gift Links fait le forcing pour rejoindre Lens

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Jordan Pardon
1 min.
Gift Links avec le club d'Aarhus @Maxppp

Nous vous révélions ces derniers jours que le RC Lens avait formulé une offre à l’Aarhus GF pour Gift Links. Le club artésien apprécie sérieusement le profil du piston gauche sud-africain de 27 ans. Selon nos informations, l’intérêt est réciproque puisque le joueur, auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 22 rencontres de championnat cette saison, souhaite s’installer dans l’Artois et tient même un accord avec le club sang et or.

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Links a déjà informé sa direction de son souhait de signer à Lens mais sa demande a pour le moment été rejetée par ses dirigeants, qui souhaitent le conserver en vue des tours préliminaires de Ligue des Champions face au Lech Poznan (le 21 juillet, puis le 28). Le club danois a d’ailleurs rejeté une nouvelle offre de Lens récemment. Affaire à suivre…

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