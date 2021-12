Manchester United place six joueurs sur le marché des transferts !

« Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je vais en parler au club prochainement ». Ce vendredi, Philippe Lamboley agent d'Anthony Martial levait le voile sur les intentions de son client pour le mercato hivernal. Titularisé à seulement deux reprises cette saison en Premier League, l'international français souhaite s'envoler vers d'autres cieux pour glaner du temps de jeu. Si le clan Martial a officialisé son désir de quitter Manchester United en janvier prochain, d'autres pourraient suivre dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

Intronisé il y a quelques jours sur le banc de United, Ralf Rangnick sait qu'il va devoir trancher et que ses décisions futures provoqueront des dommages collatéraux pour certains joueurs. The Telegraph révèle d'ailleurs l'identité des éléments potentiellement concernés par un départ cet hiver. Outre Anthony Martial, ils sont au moins cinq à vouloir prendre la poudre d'escampette rapidement. Ainsi, Jesse Lingard, Dean Henderson, Donny van de Beek, Juan Mata et Eric Bailly postulent donc pour animer le prochain mercato. Interrogé récemment sur le sujet, le manager intérimaire des Red Devils n'a pas caché qu'il ne s'opposerait pas aux départs de certains joueurs si ceux-ci désiraient relever de nouveaux challenges.

Ralf Rangnick laisse la porte ouverte à des départs en janvier

« J'ai appris à mieux connaître [les joueurs] cette semaine - j'ai vu la plupart d'entre eux jouer dans deux matchs et trois, quatre ou cinq séances d'entraînement cette semaine, mais il est encore trop tôt pour parler de ce qui pourrait se passer dans la fenêtre de transfert d'hiver. Si je regarde le nombre de joueurs que nous avons, c'est toujours une grosse équipe. Nous n'avons certainement pas assez de joueurs. Nous devons également nous assurer que les joueurs veulent rester ici. S'ils n'ont toujours pas assez de temps de jeu ici, il pourrait être judicieux de parler individuellement avec les joueurs et de voir si un prêt pourrait avoir un sens, mais il est encore trop tôt pour en parler, » a ainsi confié Rangnick en conférence de presse.

La situation des intéressés sera donc étudiée individuellement. Mais l'aspect économique entre également en considération pour les dirigeants mancuniens. En effet, un joueur comme Jesse Lingard en fin de contrat en juin prochain, possède une belle valeur marchande et Newcastle semble prêt à lui dérouler le tapis rouge. Un transfert sec tomberait donc à pic pour les pensionnaires d'Old Trafford. Pour les quatre autres joueurs, des prêts pourraient satisfaire toutes les parties. Histoire de garder la main pour l'avenir... Le mercato d'hiver s'annonce donc bouillant à Manchester United !