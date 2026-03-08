Menu Rechercher
Lens : Saud Abdulhamid marque l’histoire de la Ligue 1

Par Tom Courel
1 min.
Lens au Parc des Princes @Maxppp
Lens 3-0 Metz

Alors que le RC Lens défie le FC Metz dans son antre ce dimanche, le nouveau chapitre d’un joueur saoudien vient de s’écrire en Ligue 1. En effet, Saud Abdulhamid (26 ans) est devenu le premier buteur de son pays dans l’histoire du championnat, inscrivant une réalisation juste avant la pause au Stade Bollaert face aux Messins (44e). Un moment symbolique pour l’expérimenté lensois, qui va certainement rester dans la tête des supporters.

Grâce à cette ouverture du score, les Sang et Or poursuivent ainsi leur belle dynamique en accrochant le PSG (1er) dans le haut du tableau. Pour rappel, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés face à Monaco en ouverture de la 25e journée de Championnat (1-3). Désormais, seul un petit point d’écart est présent entre les deux formations.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
