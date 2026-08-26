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FC Barcelone : surprise pour le poste de gardien

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Dominik Livakovic avec la Croatie @Maxppp

Depuis plusieurs jours déjà, les médias espagnols évoquent un accord total pour l’arrivée de Dominik Livakovic, portier international croate qui appartient au Fener, au FC Barcelone. Seulement, tout indiquait que le Barça avait prévu de le prêter pour un an et qu’il débarque vraiment à l’été 2027, pour prendre la relève de Wojciech Szczęsny.

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Seulement, voilà que la Cadena SER indique que le gardien de 31 ans pourrait finalement bien rester dans l’équipe cette saison. Il serait donc la doublure de Joan Garcia, et Szczęsny serait relégué au rang de troisième gardien. Pour rappel, Livakovic devrait coûter 2 millions d’euros + 2 millions supplémentaires sous forme de bonus aux Catalans.

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