Un nouveau président pour les Ultras du PSG

L'annonce était surprenante. Ce week-end, Romain Mabille, président des Ultras du PSG depuis 2016, a décidé de quitter son poste. Et le Collectif Ultras Paris a eu un petit message pour lui : « l'ensemble du Bureau et des membres du CUP tient à remercier Romain pour l'ensemble de ses réalisations, son investissement sans limite et la passion qu'il y a mis toujours dans l'intérêt de l'ensemble des supporters du PSG ».

Mais après ces belles paroles, il fallait trouver son remplaçant. Selon Le Parisien, les membres du Collectif se seraient réunis ce dimanche soir pour l'élire. À son issue, c'est Nicolas Boffredo qui aurait été choisi pour représenter les 3 000 personnes du Virage d'Auteuil.