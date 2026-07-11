Le petit frère de Lamine Yamal devient la mascotte de l’Espagne au Mondial

À seulement 3 ans, Keyne s’est imposé comme l’une des révélations inattendues de la Coupe du Monde. Présent à chaque rencontre de l’Espagne, le petit frère de Lamine Yamal est devenu une véritable attraction, au point d’être systématiquement recherché par les caméras des stades. Après la qualification de la Roja pour les demi-finales face à la Belgique (2-1), ses grimaces diffusées sur les écrans géants du SoFi Stadium, en Californie, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. RMC Sport rapporte que ce geste était même prévu avec son grand frère la veille de la rencontre. «J’étais chez le kiné et il m’a appelé sur le portable de ma mère pour me dire qu’il allait tirer la langue. C’est pour ça que quand je l’ai vu à l’écran, j’ai tellement ri», a raconté Lamine Yamal après la rencontre.

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Déjà devenu viral après son énergique «Vamos» lors du succès contre l’Autriche en huitièmes de finale, Keyne accompagne le parcours historique de la sélection espagnole, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire après 2010. Sa spontanéité et son enthousiasme, régulièrement mis en avant par Lamine Yamal sur les réseaux sociaux, ont séduit les supporters espagnols, qui le considèrent désormais comme un véritable porte-bonheur pour la Roja.