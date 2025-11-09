PSG : le très critiqué Lucas Chevalier s’en prend plein la tête

«Vendre Gianluigi Donnarumma a été la pire erreur du PSG», «Lucas Chevalier est le gardien le plus nul de l’histoire du PSG,» «Lucas Chevalier ça va devenir difficile de défendre». Voici certains commentaires de supporters du Paris Saint-Germain sur X après le match du portier français dimanche soir face à l’Olympique Lyonnais. Titulaire dans les cages franciliennes, l’ancien joueur du LOSC a vécu une soirée compliquée, voire catastrophique au Groupama Stadium. Une de plus pour l’international tricolore recruté durant le dernier mercato d’été contre un chèque de 55 M€ (bonus compris). Une dépense jugée inutile par certains fans, qui auraient préféré que le club de la capitale continue avec Gianluigi Donnarumma.

La suite après cette publicité

Le PSG vole au secours de Chevalier

L’Italien n’était pas contre. Mais il n’est pas parvenu à s’entendre avec sa direction concernant les contours d’un nouveau bail. Élu meilleur portier de l’année lors du gala du Ballon d’Or, "Gigio" a rejoint Manchester City, où il s’épanouit. De son côté, le PSG est reparti avec Chevalier dans la peau d’un titulaire. Mais il alterne le bon et le moins bon, voire parfois le mauvais, lui qui souffre constamment de la comparaison avec Donnarumma. Pour ne rien arranger, Matvey Safonov veut clairement prendre sa place et n’accepte pas son rôle de doublure. Le Russe, qui a brandi la menace d’un départ, estime qu’il devrait avoir sa chance. En voyant les prestations de Chevalier, on ne peut pas totalement lui donner tort.

La suite après cette publicité

Coupable d’une faute de main pour sa première à Paris face à Tottenham en Supercoupe d’Europe ou encore d’une boulette lors du Classique face à l’OM, le joueur de 24 ans ne respire pas la sérénité. C’était le cas mardi soir face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Il n’a pas commis de grosses erreurs, mais il n’a pas su être décisif quand il le fallait. Dimanche à Décines, il a encaissé deux buts face à l’OL. Le premier sur un contre éclair d’Afonso Moreira, face auquel il a perdu son duel (1-1, 30e). Ensuite, Chevalier, qu’on a vu discuter à la mi-temps avec Pacho, a été lobé par Ainsley Maitland-Niles. Le Parisien, qui est trop sorti, est clairement coupable sur ce but (2-2, 50e). Après la victoire sur le fil du PSG (2-3), les Parisiens ont volé au secours de leur gardien.

La presse ne l’épargne pas comme les fans

C’est le cas de Luis Enrique. «L’erreur ne vient pas du gardien. Ce sont les joueurs qui forment la dernière ligne défensive. Ils doivent courir derrière si besoin. Tu ne peux pas avancer la ligne s’il n’y a pas de pression sur le porteur. On a parlé de cette situation à la mi-temps. Et on a encore encaissé le deuxième but de la sorte. Il faut corriger ces erreurs individuelles.» Lucas Hernandez a aussi volé au secours de son coéquipier en zone mixte. «Je pense qu’il a été très performant lui aussi. Je pense que ce n’est pas la faute de Lucas mais de nous, les défenseurs, sur l’alignement. Heureusement qu’à la fin, on marque ce troisième but et qu’on continue à être leader du championnat.» Mais la presse n’est pas du même avis. Crédité d’un 3 par la Rédaction FM, le gardien a reçu un 4 de L’Equipe.

La suite après cette publicité

Le quotidien le juge «impuissant sur le but de Moreira» tout en rappelant qu’il a été sauvé par son poteau face à Tagliafico en première période. Mais la suite a été plus compliquée. «Il a peiné à s’imposer dans ses sorties, et c’en est presque inquiétant (80e). On attend encore son match référence qui lui ferait endosser les habits de patron du but parisien», écrivent nos confrères. De son côté, Le Parisien lui a donné un 4 en insistant sur le fait qu’il manque trop souvent d’autorité dans la surface. Le journal évoque «un nouveau match inabouti» de l’ex-joueur de Lille. Eurosport a évoqué un «match neutre» de celui qui n’a pas encore réussi à remplacer Donnarumma. Un footballeur qui a de nouveau passé une soirée compliquée, prouvant à ceux qui doutaient de lui qu’ils avaient peut-être raison. Talentueux et prometteur en L1 dans le nord, il n’est pas encore parvenu à se hisser au niveau supérieur à Paris.