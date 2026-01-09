Le Paris FC s’offre sa première recrue

Promu en élite en fin de saison dernière, le Paris FC a mené un mercato d’été 2025 plutôt offensif. Des éléments expérimentés, tels que Jonathan Ikoné, Kevin Trapp, Pierre Lees-Melou, Willem Geubbel, Otavio, Moses Simon ou encore Hamari Traoré ont débarqué dans la capitale française. Mais cela n’a pas permis aux Parisiens de se mettre à l’abri au classement.

En effet, le PFC est actuellement à la quinzième place du classement (4 victoires, 4 nuls et 9 défaites). Pour repartir de l’avant, les dirigeants comptent apporter quelques retouches durant ce mercato d’hiver 2026. En attaque, des noms clinquants sont sortis du chapeau, notamment celui de Martin Terrier. Elye Wahi et Arnaud Kalimuendo ont aussi été sondés. Mais le premier a rejoint Nice, pendant que le second a posé ses valises à Francfort.

Paris tient son premier renfort de 2026

En défense, Sergio Ramos, libre, a été approché selon nos informations. Mais ce dossier ne devrait pas aller plus loin. Sur tous les fronts, le Paris FC a finalement bouclé sa première recrue de l’hiver 2026 ce vendredi. En effet, les Franciliens ont annoncé la signature de Luca Koleosho. Une nouvelle qui n’est pas vraiment surprenante puisque le journaliste Fabrizio Romano a annoncé son arrivée imminente mercredi.

Elle est désormais officielle. «Luca Koleosho est Parisien. Notre première recrue de ce mercato hivernal arrive en provenance de Burnley, pour un prêt avec option d’achat.» Le montant de l’option d’achat n’a pas filtré. Mais Paris s’offre une première recrue. Cette saison, l’ailier de 21 ans a participé à 5 matches toutes compétitions confondues avec l’Espanyol Barcelone où il était en prêt (0 but et assist). Au PFC, l’Italien compte bien se relancer.