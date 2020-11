Equipe de France : quelles solutions offensives face au Portugal ?

Match capital pour l'équipe de France samedi soir face au Portugal. C'est la première place du groupe 3 de la Ligue des Nations qui sera en jeu face aux Lusitaniens, qui avaient récolté le nul (0-0) au Stade de France le 11 octobre dernier. Ces derniers viennent d'infliger un 7-0 à l'Andorre et sont sur une bien meilleure dynamique que nos Bleus, désespérants face à la Finlande mercredi soir (défaite 2-0). Alors bien sûr, Didier Deschamps était pénalisé par de nombreuses absences et va retrouver quelques éléments face au Portugal, a priori. Mais il faudra quoi qu'il arrive montrer un tout autre visage.

« On joue notre première place. Il y a eu ce premier match contre la Finlande qui ne s'est pas bien passé, on en a un deuxième qui vient vite. On est surtout axé sur la récupération pour arriver le mieux possible sur ce match qu'on peut qualifier de finale », a glissé Didier Deschamps sur le site de la Fédération française de football (FFF) jeudi soir. « Je ne suis jamais inquiet. Quand ça va bien je considère que ça ne va pas très bien. Je ne suis pas inquiet mais évidemment en attente, car on a eu pas mal de joueurs indisponibles sur le premier match. J'espère en récupérer le plus possible. »

Options limitées devant

Face à la Finlande, Tolisso, Rabiot, Pavard, Hernandez, Kimpembe, Coman et Mbappé n'ont pas été utilisés en raison de leur degré de forme. Tous ces joueurs, à l'exception de Mbappé, ont pu prendre part à l'entraînement collectif et ont reçu le feu vert médical. Mais l'interrogation demeure pour l'attaquant du PSG, si important pour l'équipe de France, qui s'est encore entraîné à l'écart du groupe. Sera-t-il jugé apte pour affronter le Portugal ? On peut en douter. Une mauvaise nouvelle à laquelle s'ajoute le test positif de Wissam Ben Yedder à la Covid-19.

L'attaquant de l'AS Monaco ne peut donc plus évoluer avec les Bleus durant ce rassemblement, retirant une autre option offensive au sélectionneur national. Pas de Ben Yedder, probablement pas de Mbappé, cela limite les options. Olivier Giroud, invisible face à la Finlande et en manque de rythme, peut-il enchaîner face au Portugal ? L'option Anthony Martial en pointe existe, mais qui viendrait occuper le côté gauche d'un éventuel 4-2-3-1 ? Le retour de Coman permettra de retrouver un peu de percussion sur le côté droit, et Antoine Griezmann sera bien là pour animer le jeu des Bleus. Cela fait peu de certitudes quand même pour un match décisif.