PSG : Leonardo fatigué par les rumeurs sur Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino sera-t-il toujours l’entraîneur du Paris Saint-Germain le 5 juillet prochain, date de la reprise pour les Rouge-et-Bleu ? Cela fait désormais plusieurs jours que des rumeurs indiquent que l’Argentin est désiré par Tottenham et le Real Madrid (qui a depuis enrôlé Carlo Ancelotti) et qu’il ne serait plus du tout heureux à Paris.

Des bruits de couloir qui agacent Leonardo. « Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail », a-t-il déclaré à France Football.