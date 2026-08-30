Rennes : Haise sort la sulfateuse contre un de ses joueurs

Franck Haise n’a pas caché son exigence envers Abdelhamid Aït-Boudlal. Après les premières prestations du jeune défenseur du Stade Rennais, l’entraîneur breton attend rapidement des progrès et rappelle que la concurrence est particulièrement forte au sein de son effectif. Le technicien ne remet pas en cause les qualités de son joueur, mais souhaite surtout voir davantage de régularité dans ses performances.

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Le message est clair pour Aït-Boudlal, qui devra rapidement corriger ses erreurs s’il veut conserver une place dans le onze rennais. « Soit il apprend vite, soit on le change parce qu’il y a de la concurrence à tous les postes », a lancé Haise en conférence de presse, dans des propos relayés par La Voix du Nord. Avant d’ajouter, avec une formule particulièrement directe, « Il peut faire des choses bien, mais si tous les week-ends c’est un but… »