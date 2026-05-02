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Ligue 1

OL : le groupe contre Rennes avec deux retours majeurs

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Malick Fofana @Maxppp
Lyon Rennes
betclic
1 2.17 N 3.63 2 3.08 Bonus 100€

Ce dimanche, l’OL dispute une rencontre très importante dans la course à la Ligue des Champions. Avec la réception de Rennes, concurrent direct pour la C1, les Gones seront poussés par leurs supporters dans ce match charnière. Pour y parvenir, Paulo Fonseca pourra compter sur le retour précieux de deux éléments.

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🦁 Notre groupe convoqué pour la réception du Stade Rennais, ce dimanche à 20h45 👊🔴🔵

#OLSRFC
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De retour à l’entraînement collectif aux côtés de Rémi Himbert cette semaine, Ernest Nuamah et Malick Fofana sont présents dans le groupe pour affronter les Bretons. Blessé pendant une grande partie de la saison, le Belge est accompagné du Ghanéen, qui n’a plus joué depuis plus d’un an. Himbert n’est pas présent. A noter l’absence de Tanner Tessmann dans le groupe convoqué par Fonseca.

Pub. le - MAJ le
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