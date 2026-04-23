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Le Barça ne recrutera pas Marcus Rashford

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Marcus Rashford @Maxppp

Revirement de situation pour Marcus Rashford. Prêté au FC Barcelone l’été dernier, l’ailier anglais de 28 ans semblait avoir retrouvé des couleurs en Catalogne. Cette saison, le joueur a marqué 12 buts et délivré 13 passes décisives en, 44 matches, toutes compétitions confondues. Cependant, le vent a tourné depuis le mois février.

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Rashford n’est plus un titulaire indiscutable et Sport assure que la direction blaugrana a tranché. Alors qu’ils tentaient déjà de faire baisser le montant de l’option d’achat (30 M€), les Culés ont décidé de laisser l’Anglais repartir à Manchester United à l’issue de la saison. Le Barça ne souhaite plus faire des efforts financiers (indemnité de transfert et salaire) pour le joueur.

Pub. le - MAJ le
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