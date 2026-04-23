Le Barça ne recrutera pas Marcus Rashford

Revirement de situation pour Marcus Rashford. Prêté au FC Barcelone l’été dernier, l’ailier anglais de 28 ans semblait avoir retrouvé des couleurs en Catalogne. Cette saison, le joueur a marqué 12 buts et délivré 13 passes décisives en, 44 matches, toutes compétitions confondues. Cependant, le vent a tourné depuis le mois février.

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Rashford n’est plus un titulaire indiscutable et Sport assure que la direction blaugrana a tranché. Alors qu’ils tentaient déjà de faire baisser le montant de l’option d’achat (30 M€), les Culés ont décidé de laisser l’Anglais repartir à Manchester United à l’issue de la saison. Le Barça ne souhaite plus faire des efforts financiers (indemnité de transfert et salaire) pour le joueur.