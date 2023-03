Erling Haaland pousse Jude Bellingham à rejoindre Manchester City

La suite après cette publicité

Il sera l’une des attractions de ce mercato d’été. Jude Bellingham, aujourd’hui évalué comme étant le joueur le plus cher de la planète par le CIES, ne devrait pas s’éterniser au Borussia Dortmund. Si le Real Madrid et Liverpool n’ont jamais caché leur ambition de recruter l’Anglais, Manchester City lorgne également le dossier.

Et selon Relevo, un joueur en particulier tirerait les ficelles pour convaincre Bellingham de rallier le champion d’Angleterre : Erling Haaland. Le Norvégien, tête d’affiche du mercato cityzen l’été dernier, pousserait fortement son ami et ancien coéquipier à le rejoindre. Le média indique également que Manchester City serait le club le plus à même de satisfaire les exigences de Bellingham, d’autant que sa famille souhaiterait le voir retourner au pays, 3 ans après son départ de Birmingham.

