Daniel Riolo accuse Kylian Mbappé d’avoir menti !

Présent en conférence de presse, ce mercredi, Kylian Mbappé a assuré que l’information selon laquelle il aurait été victime d’une erreur de diagnostic de la part du Real Madrid n’était "pas vraie". Pourtant, Daniel Riolo, à l’origine de ces révélations, a maintenu ses informations. «Il y a eu des réunions de communication au sommet. L’info révélée dans l’After a été confirmée par tout le monde (…) Ils ont adopté une stratégie du mensonge (…) Je vais le dire, il a menti. Je pense que c’est une stratégie mise en place avec le Real. Il ne veut pas atteindre aux intérêts du Real, qui ressort totalement ridicule de cette histoire. Je confirme l’histoire Mbappé à 1000%», a tout d’abord lancé l’éditorialiste de l’After.

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Et d’ajouter : «en Espagne, ils orientent le débat maintenant sur: qui est vraiment responsable, le Real ou Mbappé? Ça va lui retomber dessus. En Espagne, on se demande aussi s’il va privilégier le Real ou l’équipe de France. Il a adopté une stratégie de comm’ de mentir et de ne pas dire la vérité sur cette erreur grotesque de se tromper de genou. Je ne comprends pas cette stratégie de communication. Pourquoi la sincérité n’est pas le premier choix? Au lieu de passer à autre chose, ils remettent une pièce dans la machine. Le mensonge n’est jamais la bonne option». Voilà qui est dit !