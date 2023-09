Espagne : Rodri craque déjà pour Lamine Yamal

La Roja s’apprête à faire sa rentrée. Dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024, la sélection espagnole doit affronter la Géorgie, ce vendredi 8 septembre, avant de recevoir quatre jours plus tard, Chypre, à Grenade. À ce titre, l’Espagne pourrait assister aux débuts de Lamine Yamal en équipe nationale. Convoquée pour la première fois par Luis de la Fuente après avoir refusé le Maroc, la pépite du FC Barcelone devrait bénéficier de quelques minutes pour révéler un peu plus son talent au grand jour.

En attendant, le jeune prodige de 16 ans impressionne à l’entraînement et laisse sans voix ses coéquipiers, à l’image de Rodri. En marge du duel face à la Géorgie, le milieu de terrain de Manchester City s’est montré élogieux envers son nouveau partenaire en sélection.«Je pense que c’est un garçon impressionnant qui ne joue au football d’élite que depuis deux mois. Mais il a déjà prouvé à quel point il est un bon joueur. De toute évidence, il a une explosion très prématurée et nous devons comprendre qu’il n’a que 16 ans. Mais du peu que j’ai pu apercevoir de lui sur le terrain, il ne semble pas avoir cet âge. C’est évidemment un joueur différent, qui va apporter de nouvelles choses et surtout, il a un avenir prometteur», a déclaré Rodri devant la presse, des propos rapportés par Mundo Deportivo.