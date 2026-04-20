Nantes : la LFP va réexaminer l’expulsion de Tabibou contre Brest

Et si l’expulsion de Dehmaine Tabibou, pendant Nantes-Brest dimanche (1-1), était finalement annulée ? Selon L’Équipe, M. Guillaume Paradis - arbitre du derby breton - a reconnu une erreur d’appréciation après avoir revu les images, dans un rapport transmis à la LFP. D’abord averti, l’attaquant nantais avait finalement été exclu après intervention du VAR pour « anéantissement d’une occasion manifeste de but », une sanction qui avait provoqué la colère de Vahid Halilhodžić, lui aussi expulsé dans la foulée.

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Dans son nouveau rapport, l’arbitre estime ne pas être « certain à 100 % » que Luck Zogbé ait eu le contrôle du ballon, invalidant ainsi la notion d’occasion manifeste. Il recommande de requalifier le carton rouge en simple carton jaune. La commission de discipline doit statuer rapidement. En cas de décision favorable, Tabibou pourrait être disponible pour affronter le Paris Saint-Germain, ce mercredi au Parc des Princes (19h).