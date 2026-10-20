LOSC : Ancelotti optimiste sur les chances de qualification

En conférence de presse, Davide Ancelotti s’est montré optimiste concernant les chances de qualification du LOSC pour la suite de la Ligue des Champions. S’il partage le discours positif d’Alexsandro, l’entraîneur lillois a rappelé que son équipe devait rapidement engranger des points pour atteindre son objectif. « Bien sûr, je partage cette positivité, tout en sachant qu’on doit commencer à prendre des points en Ligue des Champions, et qu’il nous en manque encore beaucoup », a-t-il expliqué.

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Le technicien italien estime que la qualification reste à portée de main, alors qu’il reste 18 points à distribuer dans cette phase de ligue. « Il y a la possibilité de se qualifier. C’est ça l’objectif, être compétitif demain, chercher à prendre des points », a-t-il poursuivi, avant de rappeler les précédents des deux dernières saisons. « Il avait fallu 9 points l’année dernière, 10 points l’année d’avant, c’est l’objectif. » Le LOSC devra donc accélérer pour espérer poursuivre son parcours européen.