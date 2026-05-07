LdC : l’immense joie du vestiaire parisien

Malgré une rencontre moins spectaculaire qu’au match aller, c’est le PSG qui s’est qualifié pour la finale de Ligue des Champions hier soir. Face au Bayern Munich, les hommes de Luis Enrique ont accroché le nul (1-1, 6-5 score cumulé). Et puisque le club de la capitale va devenir la première formation française à disputer trois finales de Ligue des Champions (2020, 2025, 2026), la joie était immense après la rencontre.

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Plusieurs scènes de liesse ont été observées autour de la place de la République, mais ce sont surtout les vestiaires de l’Allianz Arena qui ont tremblé. Comme le montre cette vidéo postée sur le compte X du club, les coéquipiers de Marquinhos étaient aux anges. Sur la table, tapant sur les casiers, tout en se jetant de l’eau, les Parisiens n’ont pas attendu pour faire la fête. Une joie immense avant une dernière danse le 30 mai.