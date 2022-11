JT Foot Mercato : l'arrogance du Brésil agace la planète foot

La suite après cette publicité

La nouvelle provocation de Neymar

Grand favori de cette Coupe du Monde, Neymar et ses coéquipiers jouent de leur statut. La vedette du PSG a posté une photo polémique où le Brésilien a rajouté une sixième étoile sur son short. Le journal allemand Bild s'est empressé de réagir et a qualifié l’attaquant « d'arrogant » dans un article. En conférence de presse, son coéquipier Richarlison a tenu à défendre son coéquipier. «Ce sont eux les arrogants. Nous, on est seulement des rêveurs. On rêve de cette sixième étoile depuis longtemps et on va aller la chercher, qu'ils le veuillent ou non. Neymar a posté (cette photo) parce que c'est aussi son rêve.» Attention quand même à l'excès de confiance !

Le Brésil active le mode samba

Le Brésil est un pays de foot... et de danse. Les footballeurs brésiliens adorent célébrer en dansant, ce qui a d'ailleurs valu certaines polémiques à Vinicius Junior. Et bien ces derniers ne sont pas prêts de s'arrêter, comme l'a confié Raphinha en conférence de presse. « Je vais vous dire la vérité, nous avons déjà préparé dix danses. Elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Une danse est pour le premier but, une autre pour le deuxième, pour le troisième... Nous avons des danses prévues jusqu'au dixième but. Après ? Il faudra innover et faire quelque chose. Quand le moment sera venu, on inventera quelque chose. »

L'Argentine prend cher

L'Argentine a vécu une véritable humiliation face à l'Arabie Saoudite avec une défaite 2-1 pour son match inaugural. Quelques chiffres symbolisent cette claque historique. L'Albiceleste n'avait plus perdu son match d'ouverture à la Coupe du Monde depuis 1990 contre le Cameroun. Ce succès de prestige de l'Arabie Saoudite met un terme à la folle série d'invincibilité de l'Albiceleste qui restait sur 36 matches sans défaites. Le record appartient donc toujours à l'Italie qui a été invaincue pendant 37 matches d'affilée. Au pays, cette défaite a eu l'effet d'une bombe. La Nacion , un des plus gros journaux généralistes du pays, évoque un « effondrement au Qatar ». Les coéquipiers de Léo Messi vont devoir se ressaisir s'ils veulent voir les huitièmes de finale.