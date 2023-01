Liga : Séville s’impose sur le fil face à Cadix et sort de la zone de relégation

Duel de cancre ce samedi soir au stade Ramón Sánchez Pizjuán. Respectivement 19e et 18e de Liga, Séville et Cadix s’affrontaient pour le compte de la 18e journée de Liga. Malgré une possession sans partage (77 %), les Sévillans n’arrivaient pas à mettre véritablement en danger Jeremias Ledesma en première période. Les locaux pensaient bien avoir trouvé la faille sur leur première opportunité, mais le but d’Erik Lamela était annulé par la VAR (45e+2).

En seconde mi-temps, la rencontre redémarrait toujours dans cette même tonalité monotone. Si le spectacle n’était pas sur la pelouse, Jorge Sampaoli se chargeait d’animer la soirée en récoltant un carton rouge pour protestation (59e). Plus dangereux que lors des 45 premières minutes, les Sevillistas étaient proches coup sur coup de faire abdiquer les visiteurs, mais l’arrière-garde andalouse et Ledesma ne cédaient pas (68e, 69e). Le match s’animait (enfin) dans les dernières minutes avec un pénalty obtenu par les hommes de Jorge Sampaoli. Une occasion en or que ne manquait pas Ivan Rakitic (1-0, 88e). Avec cette victoire, le Séville FC se relance dans la course au maintien et remonte à la 14e place. De son côté, Cadix reste dans la zone rouge (19e) et met un terme à sa série de trois matchs sans défaite.

