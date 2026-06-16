CdM 2026, Norvège : le but de renard d’Erling Haaland

Après une entame un peu difficile, la Norvège a réussi à faire le plus dur en ouvrant le score contre l’Irak grâce à l’inévitable Erling Haaland. L’attaquant de Manchester City a marqué pour son tout premier match de Coupe du Monde.

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Erling Haaland surgit sur un superbe centre et pousse le ballon au fond ⚽️ La Norvège prend les devants.

La Norvège mène 1-0.



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Il a profité d’un bon travail sur le côté gauche de Nusa et Wolfe pour se jeter au second poteau et pousser le cuir d’un tacle rageur. La Norvège mène 1-0 dans cette rencontre qui compte pour la poule I, celle des Bleus.