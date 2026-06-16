Menu Rechercher
Commenter 15
Coupe du Monde

CdM 2026, Norvège : le but de renard d’Erling Haaland

Par Maxime Barbaud
1 min.
Erling Haaland avec la Norvège @Maxppp
Irak 1-4 Norvège

Après une entame un peu difficile, la Norvège a réussi à faire le plus dur en ouvrant le score contre l’Irak grâce à l’inévitable Erling Haaland. L’attaquant de Manchester City a marqué pour son tout premier match de Coupe du Monde.

La suite après cette publicité

Il a profité d’un bon travail sur le côté gauche de Nusa et Wolfe pour se jeter au second poteau et pousser le cuir d’un tacle rageur. La Norvège mène 1-0 dans cette rencontre qui compte pour la poule I, celle des Bleus.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Norvège
Erling Haaland

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Norvège Flag Norvège
Erling Haaland Erling Haaland
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier