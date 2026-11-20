Le divorce entre River Plate et Pablo Longoria se confirme. Nommé directeur sportif des Millonarios en avril dernier, le dirigeant espagnol de 40 ans était annoncé dernièrement sur le départ par le journal La Nación. L’ancien président de l’Olympique de Marseille ne serait pas satisfait de l’environnement dans lequel il évolue. De son côté, le club argentin ne serait pas content non plus, car Longoria n’a pas réussi à récupérer de l’argent sur les 13 joueurs écartés par la direction.

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Selon toute vraisemblance, une séparation entre les deux parties devrait être actée le mois prochain. Ce qu’a également confirmé le journaliste Ariel Senosiaín sur DSports Radio. « Il est fort probable que son mandat prenne fin à la fin de l’année. Il se rend lui-même compte que le football argentin n’est pas un environnement propice à l’exercice de ses fonctions. »

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Retour en Espagne pour Longoria ?

En clair, Longoria estime qu’il n’a pas l’influence qu’il souhaiterait au sein d’un club où le président a le dernier mot et où d’autres acteurs, comme Enzo Francescoli ou même l’entraîneur, viennent s’immiscer dans les décisions. Dans ces conditions, l’ancien Phocéen a donc choisi de mettre les voiles. Sans surprise, il devrait rebondir en Europe. Et selon le journaliste mercato Matteo Moretto, c’est un retour au pays qui se dessine pour Longoria.

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« Son départ de River est imminent et il ne reste plus qu’à attendre la confirmation officielle. Parmi les possibilités envisagées figure un éventuel retour en Espagne, Majorque étant l’une des destinations à suivre de près », a-t-il confié dans les colonnes de Marca. Si la piste menant aux Baléares se confirme, Longoria relèverait un joli défi. Relégué de Liga la saison passée, le club de l’ancien Parisien Arnau Tenas pointe actuellement à la septième place du classement de la deuxième division espagnole.