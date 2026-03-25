Qualifs Euro U19 : la France entame ce 2e tour par un nul contre la Norvège

Après un premier tour de qualifications à l’Euro U19 passé sans encombre, l’équipe de France de la catégorie entamait aujourd’hui le second tour au Town Stadium de Vrbovec (Croatie) face à la Norvège. Malgré l’ouverture du score contre son camp de Riise (16e), les Bleuets ont arraché le nul 2-2. Haland a permis aux Norvégiens d’égaliser (31e) et Norbye de prendre l’avantage (67e).

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Les ouailles de Bernard Diomède sont finalement revenues grâce à un penalty de Detourbet (77e). La France entame cette seconde phase de groupes par un nul avant les deux dernières rencontres face à la Suisse (28 mars) et la Croatie (31 mars). Les Croates l’ont d’ailleurs emporté face aux Suisses 4-1 et prennent la tête de cette poule 3.