Le PSG dévoile son maillot extérieur 2026-2027

Pour les plus impatients, le voile est enfin levé. Presque deux mois après la révélation du futur maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2026/2027 (il avait été dévoilé juste avant la finale de Ligue des Champions remportée face à Arsenal), le club de la capitale et Nike viennent de dévoiler la tunique extérieure.

La suite après cette publicité

Un maillot blanc évidemment orné d’une deuxième étoile suite au nouveau sacre européen des Parisiens, et que vous pourrez retrouver dans notre boutique Foot.fr très prochainement. Pour cette 37e saison de suite comme équipementier du PSG, Nike s’est laissé guider par le son de Paris, "fil conducteur" de ce projet. «Cette nouvelle tenue traduit visuellement l’énergie collective qui fait vibrer la capitale», indique le communiqué de presse.

L’énergie de la scène électronique parisienne mise à l’honneur

Fidèle à la tradition, le maillot arborera une bande centrale, élément graphique de l’histoire du club, et réinventé à travers un dégradé de fines rayures allant du rouge au bleu marine. D’autres détails sont à signaler, comme l’indique Nike : «le motif visuel, inspiré de l’univers graphique de l’Op Art et de l’énergie de la scène électronique parisienne, créé une sensation de mouvement et de rythme qui anime la bande centrale. Véritable élément signature de cette tenue, il apporte dynamisme et modernité.»

La suite après cette publicité

Autre innovation : l’écusson lenticulaire qui reprend le même dégradé que la bande centrale. Selon l’angle de vue, il change d’apparence et révèle différentes nuances de rouge et de bleu. Porté par la star américaine Kim Kardashian dans RIP the Script, le film de Nike consacré à la Coupe du Monde. L’artiste français, Gazo, avait quant à lui été le premier à porter le maillot publiquement lors de l’évènement «Fête de Paname» à l’occasion de la Fête de la Musique. À noter que sa sortie est prévue ce samedi 27 juin.