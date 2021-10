Bundesliga : le Hertha Berlin s'offre Gladbach

Match de milieu de tableau entre le Hertha Berlin (13e) et le Borussia Mönchengladbach (11e) pour le compte de la 9e journée de Bundesliga. Après un début de saison compliqué, le club de la capitale allemande restait sur trois victoires lors des cinq derniers matches. Pour les Fohlen c'était très irrégulier malgré les récents succès contre Dortmund (1-0) et Wolfsbourg (3-1). Néanmoins, l'équipe d'Adolf Hütter a subi une secousse.

Peu avant la pause, Marco Richter a marqué en faveur du Hertha Berlin (40e). En tête à la pause, la formation de Pal Dardai a ensuite résisté aux assauts des Poulains et notamment d'Alassane Pléa dont le but a été annulé pour hors-jeu (70e). Avec cette victoire 1-0, le Hertha Berlin double son adversaire du jour et prend la 10e place. Gladbach glisse au 12e rang.

Le classement de la Bundesliga