Marcos Acuña s'engage avec le Séville FC

Suite au retour de prêt de Sergio Reguilon au Real Madrid, le Séville FC se devait de trouver un nouveau latéral gauche. Très vite, les dirigeants andalous ont essayé de recruter le joueur merengue, mais ils se sont heurtés aux exigences financières du club de la capitale. La possibilité de faire signer Marcos Acuña (28 ans) a alors pris de l'épaisseur.

Finalement le latéral gauche du Sporting CP rejoint le Séville FC après une nouvelle saison solide (2 buts et 4 passes décisives en 36 matches). International argentin (27 capes) et polyvalent puisqu'il peut jouer sur tout le flanc gauche ou en tant que milieu relayeur, Marcos Acuña rejoint donc l'effectif de Julen Lopetegui jusqu'en juin 2024. «Le Sevilla FC et le Sporting Clube de Portugal sont parvenus à un accord pour le transfert de Marcos Javier Acuña dans l'équipe de Séville . Le joueur est arrivé à Séville ce dimanche et lundi matin, il a subi un examen médical et a signé son contrat pour les quatre prochaines saisons» peut-on lire dans un communiqué.