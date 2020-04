André Villas-Boas ne veut pas revenir en Angleterre

Les supporters olympiens l'ont adopté sans mal, grâce aux bons résultats sur le terrain mais aussi à sa franchise face aux médias. André Villas-Boas est donc apprécié sur la Canebière. L'entraîneur portugais est aussi épris de liberté et n'a jamais caché sa soif de projets différents. Une chose est certaine, il ne retournera pas en Premier League, où il a entraîné Chelsea et Tottenham par le passé.

« Je n'y reviendrai pas. C'est la ligue avec le plus d'investissement,les meilleurs joueurs et équipes, mais j'aime être dans une ligue qui comprend la philosophie du jeu d'une manière différente. Tout en Angleterre est un peu plus chaotique », a affirmé AVB à Radio Renascença. Une première bonne nouvelle pour l'OM.