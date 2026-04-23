La presse catalane pleure déjà Lamine Yamal, l’Angleterre fracasse Chelsea

Les premières nouvelles peu rassurantes de Lamine Yamal

La peur est le mot d’ordre ce jeudi en Catalogne. Le Barça s’est imposé 1-0 hier soir face au Celta de Vigo, un succès quasiment anecdotique vu la peur qui traverse tout le pays suite à la blessure de Lamine Yamal. Le prodige espagnol s’est blessé à l’ischio gauche en tirant son pénalty avant de céder sa place immédiatement. Les premières nouvelles n’ont pas tardé à tomber et elles ne sont pas forcément rassurantes. Mundo Deportivo évoque une possible absence de 5 semaines, ce qui serait un moindre mal même si Lamine Yamal raterait le Clasico du 10 mai contre le Real Madrid. En revanche, si cette blessure à l’ischio s’avère plus grave qu’une simple déchirure, l’absence pourrait être prolongée et c’est évidemment inquiétant à moins de 50 jours du début de la Coupe du Monde. Une inquiétude partagée par toute la presse espagnole. « Victoire avec le drame Lamine », écrit le journal AS. Ce succès n’a aucune saveur quand on sait l’importance du numéro 10 du Barça en équipe nationale. « Plus proche, mais sans Lamine », écrit de son côté Mundo Deportivo. De son côté, le crack de 18 ans serait très affecté par cette nouvelle blessure, il aurait même qu’il s’agisse d’une blessure plus ou moins grave, et pas d’une élongation ou d’une contracture comme l’explique El Chiringuito. Lamine Yamal était tellement touché que sa mère serait descendue dans le vestiaire à la mi-temps de la rencontre. Reste désormais à attendre le résultat des premiers examens pour l’international espagnol.

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Chelsea en prend pour son grade

106 jours et s’en va, voilà le bilan de Liam Rosenior à la tête des Blues. L’ancien coach de Strasbourg n’aura pas tenu longtemps et la grosse série de défaites a déjà eu raison de lui. « Embaucher et licencier, nouveau business de Chelsea », indique le Daily Express. Si Roman Abramovitch a toujours été réputé pour sa capacité à enchaîner les entraîneurs, le groupe BlueCo est en train de faire mieux, ou pire, tout dépend le point de vue. Liam Rosenior est déjà le 6ᵉ entraîneur à passer à la trappe depuis le rachat du club par Todd Boehly. Et quand les coachs changent autant, la presse anglaise s’interroge. « Rosenior est la dernière victime quand les propriétaires et les joueurs devraient être blâmés », écrit le Daily Mirror. L’entraîneur est toujours le premier fusible à sauter, mais quand on les enchaîne autant, c’est peut-être que le problème est plus gros que ça. Hormis Enzo Maresca et Thomas Tuchel avant que BlueCo ne prenne les commandes, aucun entraîneur n’aura réussi à gérer ce navire qui semble incontrôlable.

La lueur d’espoir niçoise

L’OGC Nice voit enfin une petite lueur d’espoir dans une saison désastreuse. Les Aiglons se sont imposés 2-0 sur la pelouse de Strasbourg en demi-finale de Coupe de France et affronteront le RC Lens en finale. « Au stade de transe », indique L’Équipe pour le Gym, qui peut remercier Elye Wahi auteur d’un doublé. L’ancien attaquant de l’OM a toujours été en réussite à la Meinau, c’est d’ailleurs là-bas qu’il avait inscrit son premier but avec le RC Lens. Maintenant, Nice peut se focaliser sur le match de dimanche soir à Marseille et sa mission maintien, tout en gardant en tête cette finale de Coupe de France le 22 mai prochain, qui pourrait être la petite récompense d’une saison remplie de galères.