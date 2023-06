Annecy : le président dénonce une triche élaborée de Rodez

Alors que la rencontre entre Rodez et Bordeaux, lors de la 38ème et dernière journée de Ligue 2, a été définitivement arrêtée après l’agression du joueur ruthénois Lucas Buades par un supporter bordelais. Le défenseur a d’ailleurs été transporté à l’hôpital pour un traumatisme crânien. En attente des sanctions par la LFP, le club d’Annecy est de nouveau sorti du silence pour exiger que le match soit rejoué. En effet, en cas de victoire de Rodez sur tapis vert contre Bordeaux, Annecy descendrait automatiquement en National. Le président Sébastien Faraglia a donc demandé dans un communiqué publié sur le site officiel du club que l’éthique sportive soit respectée, dénonçant la triche élaborée mise en place par Rodez :

«Notre Club est avant tout respectueux des valeurs véhiculées dans le sport et qu’aucune violence sur un terrain ne doit donc avoir lieu. La Ministre a parfaitement raison sur ce point. Par contre, profiter d’événements extérieurs pour en tirer profit comme le maintien de son club, en trahissant le football, est aussi contraire à l’éthique sportive. Nous n’accepterons pas que Rodez gagne sur tapis vert ce match car il s’agit de la forme de tricherie la plus élaborée, ce qui est très grave. Qu’il gagne sur le terrain, et nous les féliciterons comme nous l’avons fait pour nos concurrents qui sont aujourd’hui maintenus. C’est pourquoi les actionnaires que je représente, et moi-même, avons décidé que si le FC Annecy était relégué, nous avons d’ores et déjà missionné notre Cabinet d’avocats pour demander la réparation de notre préjudice financier au Club de RODEZ. La LFP a des règlements que nous respectons, mais si un Club ment à la L.F.P., ce club doit assumer ses actes devant les juridictions pénales et civiles»

