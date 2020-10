Bayern Munich : les annonces fortes de Lucas Hernandez

Le bon choix. Le 20 mars 2019, nous vous avions annoncé que Lucas Hernandez, alors encore joueur de l'Atlético de Madrid, s'était engagé en faveur du Bayern Munich pour un montant total de 80 millions d'euros. Une semaine après, les Bavarois avaient officialisé l'arrivée du polyvalent défenseur français sacré champion du monde en 2018. Recrue la plus chère des Munichois, Hernandez se savait attendu. Mais sa première saison n'a pas été une totale réussite. Individuellement, il n'a été titulaire qu'à 12 reprises lors de ses 25 apparitions toutes compétitions confondues.

Le natif de Marseille a, en effet, dû faire face à la montée en puissance d'Alphonso Davies à gauche et la concurrence de David Alaba dans l'axe. Remplaçant dans l'esprit du coach Hans-Dieter Flick, Lucas Hernandez a pu se consoler collectivement. Le footballeur né en 1996 a pu garnir son armoire à trophées puisque le Bayern Munich a tout raflé en 2020 (Ligue des Champions, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Supercoupe de l'UEFA et Supercoupe d'Allemagne). Malgré cela, le joueur âgé de 24 ans avait de plus en plus de mal à accepter son nouveau statut.

Lucas Hernandez rétablit ses vérités

C'est ce qu'il avait confié récemment au micro de Téléfoot, n'excluant pas totalement un départ. «Je viens de signer là-bas. Il me reste encore 4 ans de contrat, après ça dépendra cette saison. Si ça continue à être compliqué comme ça, je vais voir.» Comme révélé sur notre site, Lucas Hernandez, qui avait du mal à se faire à sa situation en club et à la vie en Allemagne, a été lié au Paris Saint-Germain au début du mercato. Le club de la capitale suivait avec attention sa situation, même si le Bayern Munich a toujours fermé la porte. Questionné sur son mercato lors d'un long entretien accordé à Onze Mondial, le défenseur, qui a avoué ne pas regretter son choix de signer au Bayern Munich, a rétabli ses vérités, changeant légèrement son discours par rapport à son interview du 13 septembre à Téléfoot.

«Je n'ai jamais eu dans ma tête l'idée de partir du Bayern Munich. Ils m'ont fait confiance en payant une énorme clause et en me faisant signer un contrat de cinq ans. Et moi, je veux leur rendre cette confiance sur le terrain, je vais essayer d'aller au bout de mon contrat. Dans le foot, on ne sait jamais, mais pour l'instant, je suis ici, je me sens bien et je veux continuer pour récupérer ma place. Et je sais qu'un jour, je pourrai la récupérer. C'était impossible pour moi de partir comme ça au bout d'un an. Je reste et je vais m'imposer. Pour le futur, on verra plus tard.» Ensuite, il a avoué à demi-mots qu'il avait échangé avec Kylian Mbappé au sujet du PSG. «Non, on en parlait un peu entre nous pour voir ma situation, savoir comment ça se passait ici pour moi. Mais on a jamais parlé sérieusement de Paris.» Le message est passé !