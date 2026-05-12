Real Madrid : la phrase inquiétante lâchée par Florentino Pérez avant le début de la réunion extraordinaire

En Espagne, tous les regards seront braqués sur le centre d’entraînement du Real Madrid où une conférence de presse exceptionnelle de Florentino Pérez a été annoncée pour 18h. Que va annoncer le président de la Casa Blanca ? Pour le moment, le mystère est total, même s’il est acquis que le dirigeant de 79 ans reviendra sans doute sur la crise sportive traversée par son club de coeur.

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Mais de l’autre côté des Pyrénées, l’une des théories est que Pérez pourrait annoncer son départ, alors qu’il a été réélu président du Real Madrid jusqu’en 2029. Info ou intox ? ABC assure que Florentino Pérez a déclaré avant la tenue de la réunion extraordinaire (à la suite de laquelle il donnera sa conférence de presse) : « je suis très fatigué ». Suspense…