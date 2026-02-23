Santos : Neymar a enfin rejoué 90 minutes

Titulaire pour la première fois depuis décembre après son opération du genou, Neymar a enfin retrouvé du temps de jeu conséquent avec Santos. L’attaquant brésilien a disputé l’intégralité de la rencontre face à Novorizontino, signant ses premières 90 minutes de l’année. Un retour progressif à la compétition salué par son entraîneur, qui a insisté sur l’implication du joueur au quotidien, soulignant qu’il enchaîne désormais les séances complètes et qu’il se montrera lui-même exigeant pour atteindre ses objectifs avec Santos et la Seleção.

Mais ce retour sur la durée n’a pas suffi à éviter une nouvelle désillusion collective. Santos a été éliminé en quarts de finale du Championnat paulista au terme d’un match cruel, perdu dans le temps additionnel (2-1). Neymar a même été impliqué sur l’ouverture du score adverse après une perte de balle dans son camp. Depuis son retour au club en 2025, la dynamique reste compliquée pour l’ancienne star du PSG, qui court toujours après un premier trophée avec son club formateur malgré un contrat courant jusqu’à fin 2026.