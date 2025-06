Parade du PSG : situation tendue aux abords des Champs-Élysées

Après les incidents qui émaillés la nuit de samedi à dimanche, suivant le sacre du PSG en Ligue des Champions, la situation se tend de nouveau dans la capitale. Une jauge de 110 000 spectateurs avait été instaurée pour assister à la parade des joueurs franciliens sur les Champs-Élysées, et de nombreuses personnes se sont alors massées aux alentours. Et d’après BFMTV, tout ne se déroulerait pas dans la joie et la bonne humeur.

La chaîne d’information explique qu’il y a actuellement des tensions sur place, avec notamment des jets de poubelle et de bouteilles en verre. Pour l’instant, des évènements ponctuels. Reste désormais à voir si la situation se calmera rapidement, ou si c’est une nouvelle nuit infernale qui se déroulera dans les rues de Paris…