Ligue des Champions : le Real Madrid prépare ses plans pour battre l’ogre Manchester City

Jamais deux sans trois. Pour la troisième année de suite, le Real Madrid et Manchester City vont se retrouver en phase finale de Ligue des Champions. Après les demi-finales en 2022 remportées par la Casa Blanca, puis en 2023 dominées par les Anglais, les deux ténors européens vont pouvoir se jouer la belle en quarts de finale (9 et 17 avril) cette fois. Pour certains observateurs, c’est même la finale avant l’heure de cette C1. Le vainqueur en titre semble partir avec une longueur d’avance tout de même, en raison de son effectif pléthorique, là où le Real souffre de nombreuses blessures depuis le début de la saison.

Les Madrilènes ne se présenteront pas non plus en victime expiatoire, loin de là. «On est le Real Madrid, on n’a peur de personne», disait d’ailleurs Aurélien Tchouameni en conférence de presse hier avec l’équipe de France. L’ancien Monégasque avait démarré sur le banc lors des deux matchs au printemps dernier. Cette année, il devrait occuper un rôle plus important. Carlo Ancelotti profite de la trêve internationale pour préparer un coup face au champion d’Europe en titre. Il dispose même de plusieurs options pour brouiller les pistes d’après AS, et compte sur le Français pour l’aider dans sa démarche.

Ancelotti a plusieurs cartes en main

Le technicien a retenu les leçons de l’année dernière. Le 4-3-3 avait pris l’eau, notamment au retour à l’Etihad où les Skyblues s’étaient largement imposés 4-0. Les hommes de Pep Guardiola avaient pris le dessus à l’intérieur du jeu grâce à un effet de surnombre que les Espagnols n’ont jamais réussi à endiguer. Ancelotti réfléchit à un 4-4-2 en diamant avec Tchouameni (ou Camavinga) en pointe basse, Kroos et Valverde un cran au-dessus, et Bellingham en pointe haute, en soutien de Vinicius et Rodrygo. C’est dans cette position que l’Anglais brille le plus souvent mais la petite forme de Rodrygo oblige Ancelotti à revoir ses plans.

Avec seulement trois buts en 2024 (pour 17 matchs), le Brésilien apparaît comme le maillon le plus faible de cette équipe. S’il décidait de le sortir du onze de départ, Ancelotti aurait plusieurs possibilités. Il pourrait décider de revenir au 4-3-3 avec Valverde sur le côté droit, comme il l’avait fait durant la campagne victorieuse de Ligue des Champions en 2022. Vinicius à gauche et Bellingham en faux-neuf complèteraient cette ligne d’attaque, devant un trio Kroos-Tchouameni-Camavinga. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait en 8e de finale retour contre le RB Leipzig avec le succès très limité que l’on connaît. Camavinga avait même cédé sa place à Rodrygo dès la pause.

L’incertitude Rodrygo

Autre formule disponible, le 4-2-3-1 avec un nouvel invité dans la ligne d’animation offensive en la personne de Brahim Diaz. Le nouvel international marocain prend de plus en plus d’épaisseur dans cet effectif à tel point qu’il postule à une place de titulaire dans un rôle de meneur de jeu. Il permettrait de faire le lien entre le double pivot Tchouameni-Kroos et l’avant-centre Bellingham, toujours dans une position de faux-neuf. Aligné sur le côté droit sur le papier, Valverde pourrait revenir vers l’intérieur, laissant à Brahim la possibilité de prendre cette zone, d’où il a d’ailleurs marqué lors de l’aller contre Leipzig, et d’offrir plus d’espaces à Vinicius à gauche.

Enfin, dernière carte en main pour le coach italien, privilégier un 4-4-2, toujours dans ce but de densifier l’entrejeu. Cela a plutôt bien fonctionné jusque-là avec seulement une défaite dans cette articulation. Le duo Tchouameni-Kroos s’installerait devant la défense avec Valverde à droite et Brahim à gauche pour offrir la responsabilité de l’attaque à Vinicius et Bellingham. Dans ce modèle tactique, l’Anglais est aussi capable de prendre la place au milieu à gauche, laissant Vinicius accompagné d’un partenaire. Le plus probable serait alors le retour de Rodrygo. Ancelotti a de quoi surprendre une équipe de Manchester City jamais avare de surprises elle non plus.