Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé fait le spectacle

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L’équipe de France est en mission. En chasse d’une troisième étoile après la désillusion de la finale de 2022, les hommes de Didier Deschamps ont parfaitement lancé leur Coupe du Monde 2026 en dominant le Sénégal (3-1). Si le premier acte fut délicat, la lumière est venue de son capitaine Kylian Mbappé, auteur d’un doublé salvateur, et de Bradley Barcola. Un succès qui place les Tricolores à la 2ème place du groupe I, juste derrière la Norvège, mais qui leur offre surtout une balle de qualification dès ce deuxième match de poule.

En face, l’Irak vit un rêve éveillé qui a rapidement tourné au cauchemar. Pour leur première apparition en Coupe du Monde depuis 1986, les Lions de Mésopotamie ont subi la foudre norvégienne d’Erling Haaland (4-1). Face à une équipe de France qui semble avoir trouvé la bonne formule offensive (Michael Olise replacé en numéro 10, Ousmane Dembélé à droite, titularisation attendue de Barcola à gauche), la défense irakienne, déjà amputée de plusieurs cadres et privée de son attaquant Mohanad Ali Meme, risque de passer une nouvelle soirée très compliquée.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match des Bleus France-Irak, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

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Doublé de Mbappé contre l’Irak, cote à 3,15

L’attaquant du Real Madrid est sur une autre planète. Avec son doublé face au Sénégal, Kylian Mbappé est non seulement devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus devant Olivier Giroud, mais il a aussi effacé le mythique record de Just Fontaine en Coupe du Monde (13 buts). Désormais, il n’est plus qu’à deux petites unités du record absolu détenu par Miroslav Klose et Lionel Messi. Face à une modeste équipe irakienne qui vient d’en encaisser quatre contre la Norvège, le capitaine français aura à cœur de soigner ses statistiques et de marquer l’histoire de son sport. À 3,15, c’est une cote magnifique à tenter avec l’assurance du remboursement.

Michael Olise fait une passe décisive, cote à 2,00

Le joueur du Bayern Munich est le nouveau maître à jouer de cette Équipe de France. Son repositionnement dans l’axe (en numéro 10) lors de la seconde mi-temps face au Sénégal a tout changé, couronné par un véritable caviar pour Mbappé. Meilleur passeur européen de la saison passée, Olise devrait débuter dans le cœur du jeu face à l’Irak. Nul doute que la connexion avec le capitaine français sera une fois de plus au rendez-vous. Face à un bloc qui risque d’être très bas, sa vision du jeu sera la clé. Doubler sa mise sur une offrande d’Olise est un pari ultra-intelligent.

La France marque un but de l’extérieur de la surface de réparation, cote à 2,40

C’est une spécificité tactique à prendre en compte ! L’Irak va très probablement garer le bus devant sa surface, ce qui obligera les Bleus à prendre leur chance de loin. Heureusement, la France dispose d’artilleurs hors pair. Kylian Mbappé a d’ailleurs déjà prouvé qu’il aimait tirer de loin avec son boulet de canon inscrit des 28 mètres face au Sénégal. Sans oublier Michael Olise, grand spécialiste de la frappe enroulée du gauche à l’extérieur de la surface lorsqu’il repique dans l’axe, ou encore Aurélien Tchouaméni qui aime bien frapper de loin. Tenter ce pari de physionomie de match à 2,40 est un excellent coup.

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