L’OL a tenté sa chance pour Hugo Ekitike

La suite après cette publicité

Sa première saison dans la capitale a été pour le moins mouvementée. Pas facile de s’adapter au sein d’une attaque tournée autour de Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi quand on s’appelle Hugo Ekitike et qu’on vient du Stade de Reims. Et pourtant, le jeune buteur de 21 ans seulement, possède encore un sacré potentiel à développer. En démontrent les nombreux clubs intéressés par ses services cet été. En France, outre le RC Lens qui a finalement opté pour Elye Wahi, l’Olympique Lyonnais a pointé le bout de son nez dans le dossier Ekitike.

En effet, John Textor se serait renseigné sur les conditions d’un transfert pour l’attaquant du Paris Saint-Germain. Selon Le Parisien, l’opération a peu de chance d’aboutir. Et pour cause, le président de l’OL aurait sondé le club parisien en vue d’un échange avec Bradley Barcola, hypothèse que refuse totalement Hugo Ekitike, qui souhaite voir sa situation réglée indépendamment d’une arrivée dans la capitale. Alors que le PSG s’active pour faire venir Randal Kolo Muani, Paris a déjà fait comprendre à l’ancien Rémois qu’il ne faisait pas partie des plans de Luis Enrique. L’Angleterre représenterait toujours, à l’heure actuelle, la destination la plus probable pour Ekitike. Reste à savoir dans quel club et quel contexte il mettra les pieds…